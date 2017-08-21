Almanya'dan o ülkeye Türkiye tehdidi!

İspanya'yı arayan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, kırmızı bültenle aranan Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesi için talimat verdi. Bunun üzerine Akhanlı dün 'şartlı tahliye' ile serbest bırakıldı.

Türkiye düşmanlığında terör örgütü PKK ve FETÖ'cülere kucak açan AB'ye yaptırım için çağrı yapan Almanya küstahlıkta bardağı taşırdı. 80'li yıllarda Türkiye Devrimci Komünist Partisi'ne (TDKP) üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan cezaevinden çıktıktan sonra 1989'da 1 kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı için hakkında verilen mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozulan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Doğan Akhanlı hakkında kırmızı bültenle İnterpol'de yakalama kararı çıkarılmıştı. İspanya'da geçtiğimiz günlerde tatil yapan Akhanlı, Granada şehrinde kimlik kontrolü sırasında, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

KÜSTAH GABRİEL DEVREDE!

İspanya, Doğan Akhanlı'yı uluslararası yasa ve anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye iade etmeye hazırlanırken Almanya'dan beklenmedik bir çıkış geldi. Akşam'da yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin talebiyle İspanya'da gözaltına alınan yazar Doğan Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesi için harekete geçti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bizzat devreye girerek cumartesi akşamı İspanyol mevkidaşı Alfonso Dastis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

'Konsolosluktan yararlansın'

Gabriel, görüşmede aynı zamanda vatandaşlık da verdikleri Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesini ve Almanya'nın iade sürecine dahil edilmesini talep etti. Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca Doğan Akhanlı'nın bir an önce konsolosluk hizmetlerinden yararlanmasını istedi.

SÖZDE ERMENi SOYKIRIMI YALANININ SÖZCÜSÜ

Kitaplarında insan hakları konusuna ağırlık veren Uluslararası PEN Kulübü üyesi Akhanlı, Ermeni Soykırımı ile yüzleşilmesine ilişkin eserleriyle de tanınıyor.

Almanya'nın sahip çıktığı yazar Doğan Akhanlı Ermeni soykırımıyla ilgili yalan dolu kitapları ve yazılarıyla biliniyor. 2010’da hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul'a giden Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla havaalanında tutuklanarak cezaevine konmuştu. Alman politikacılar, yazar ve sanatçılar o dönemde Akhanlı'nın beraat etmesi için çağrıda bulunmuş ve yazar hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmişti.

Ağırllaştırılmış müebbet

Ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bu kez yazar Doğan Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yeniden dava açılmıştı.

İspanya tehdide boyun eğdi

Almanya'nın en üst düzeyde devreye girdiği Doğan Akhanlı için İspanya skandal bir karar verdi. Doğan Akhanlı'yı Türkiye'ye iade etmeye hazırlanah İspanyol adli makamları Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'den gelen telefon üzerine 180 derecelik bir dönüş yaptı. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Doğan Akhanlı serbest bırakıldı.

Schulz'dan büyük hadsizlik

Akhanlı'nın gözaltına alınması Almanya'yı ayağa kaldırdı. Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz, 1989 yılında işlediği suç nedeniyle yargılanan Akhanlı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçlayarak "Türkiye'de masum insan hakları aktivistleriyle gazetecileri tutuklatmaya çalışıyorsa bu bir skandaldır" yalanına sarıldı. Vatan haini Yeşiller Partisi Genel Başkanı Cem Özdemir de AB'nin Türk polisiyle işbirliğini gözden geçirmesini talep etti.