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Almanya’dan NATO’ya Suriye çağrısı

NATO’yu Suriye’deki durumu görüşmek için toplantıya çağıran Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, “NATO Genel Sekreteri’ne Suriye’deki, özellikle de ülkenin kuzeyindeki durumu görüşme çağrısında bulundum. Fransa ile birlikte Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasından yana olacağız” dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:34
Almanya’dan NATO’ya Suriye çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Suriye’nin kuzeyindeki durumdan dolayı endişe duyduğunu belirtti.

NATO’yu Suriye’deki durumu görüşmek için toplantıya çağıran Gabriel, "NATO Genel Sekreteri’ne Suriye’deki, özellikle de ülkenin kuzeyindeki durumu görüşme çağrısında bulundum. Fransa ile birlikte Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasından yana olacağız. Ancak Suriye’de barış ve istikrarın sağlanması konusunda siyasi müzakereler yapma fırsatı var ve bunun askeri çatışmalarla durdurulmaması lazım" dedi.

Gabriel, Türkiye’deki Leopard tanklarının modernizasyonu projesinde kararı yeni kurulacak koalisyon hükümetine bıraktığını da söyledi:

“Silah ihracatına ilişkin müzakerelerde Alman hükümeti için gerginliğin olduğu bölgelere silah satışı yapmamamız ve bunu yapmayacağımız açıktır. Bunun dışında silah satışları konusu koalisyon müzakerelerinde önemli bir rol oynayacak. Bundan dolayı biz geçici hükümet olarak devam eden koalisyon müzakerelerinin sonucunu bekleme konusunda hemfikiriz. Bu kritik görüşmeler için yeni hükümetin kurulmasını bekleyeceğiz.” 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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