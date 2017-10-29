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Almanya'dan 'menemen tarifi' yasağı

PKK'nın yasak sembollerle gösteri yapmasını,DEAŞ'ın kullandığı bez parçasına benzer bir kumaş üstüne Arapça menemen tarifi yazarak protesto eden Türk engellendi

29 Ekim 2017 Pazar 10:27
Almanya'dan 'menemen tarifi' yasağı

Almanya'nın terör örgütü PKK'nın gösterilerine izin vermesini protesto etmek amacıyla Köln'de stand açarak DEAŞ terör örgütünün kullandığı bez parçasına benzer bir kumaş üzerine Arapça menemen tarifi yazan Türk komedyenin gösterisine, izin almasına rağmen son anda yasak geldi.

Türk komedyen Bilgili Üretmen, PKK'nın Almanya'da sık sık gösteri yapması ve gösterilerinde yasaklı görselleri kullanmasını, siyah bez parçasına beyaz fontlarla Arapça yazılmış menemen tarifiyle protesto etmek istedi.
Protesto gösterisi için gerekli izinlerin tümünü alan ve Köln'ün işlek caddelerinden Schildergasse'de stand açan

Üretmen'in izni son anda iptal edildi.

Üretmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman polisinin çifte standart uyguladığını belirtti. Üretmen, "DEAŞ'ın kullandığı paçavraya benzer bir görselle bu gösteriyi yapmaktaki amacım Almanların bizi anlamasıydı. 40 bin insanımızın ölümünden sorumlu terör örgütü gözümüzün önünde yasak sembollerle gösteri yapıyor. Ben Arapça harflerle menemen tarifi yazdığım görselle gösteri yapamıyorum. Bu olay bile tek başına Almanya ve Batılı ülkelerin gerçek yüzünü gözler önüne sermeye yetiyor." dedi.

"Almanya'da terör örgütü sembollerinin gösterilmesini engellemelerini istedim"

Almanların bez parçasını görüp sinirlenerek empati yapmalarını sağlamayı amaçladığını ifade eden Üretmen, şöyle konuştu:

"Artık bize de biraz anlayış göstermelerini ve Almanya'da terör örgütü sembollerinin gösterilmesini engellemelerini istedim. Ben bu bayrağın onayını almak için birçok yerden izin aldım. Afişleri bastırmak, hazırlamak, standı hazırlamak için çok masraf ettim. İzinli olmama ve elimde onay olmasına rağmen standı açmam polis tarafından engellendi. Bana bu barışçıl gösterinin yasaklandığı saatlerde Köln'ün merkez tren istasyonu önünde PKK terör örgütü yandaşları yasaklı paçavralarını sallıyorlardı."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:27
  1. Almanya
  2. PKK
  3. deaş
  4. menemen
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