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Almanya'dan 'Leopard tankları' için yeni 'Türkiye' açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin “Zeytin Dalı Operasyonu” ile ilgili, “Türkiye’nin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı” açıklamasını yaptı.

26 Ocak 2018 Cuma 01:00
Almanya'dan 'Leopard tankları' için yeni 'Türkiye' açıklaması!

Türkiye'nin Afrin’deti “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı. Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Afrin Harekatı kapsamında Türkiye'yle silah ihracatını ele alan açıklamada, Almanya'nın “Son derece endişeli” olduğuna vurgu yapılarak, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, NATO Genel Sekreteri'nden Suriye ve ülkenin kuzeyindeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini rica ettiği belirtildi.

Gabriel, Fransa ile birlikte birinci önceliklerinin çatışmanın tırmanmasını önlemek ve sivil halkın korunması olarak belirtirken, Türkiye'nin de güvenlik çıkarlarının hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi.

TANK KARARI BEKLEMEYE ALINDI

Alman Leopard 2 tanklarının Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılması nedeniyle yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Alman hükümetinden de bir açıklama geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, yeni hükümet kurulana kadar, Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar alınmayacağını açıkladı.

Alman medyası ise bu açıklamayı Gabriel ve Merkel'in tartışmaları yatıştırma girişimi olarak değerlendirildi.

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 01:00
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Alman Dışişleri Bakanlığı
  3. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
  4. Suriye
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