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Almanya'dan küstah Türkiye açıklaması!

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lideri ve Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz, Erdoğan, Putin ve Trump hakkında küstah bir değerlendirmede bulundu.

24 Haziran 2017 Cumartesi 16:19
Almanya'dan küstah Türkiye açıklaması!

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lideri ve Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz, Avrupa Birliği’ni Türkiye, Rusya ve ABD'ye tepki göstermeye davet etti. Bu ülkelerde demokrasinin zayıfladığını savunan Schulz, "Bu ülkelere sert tepki verelim" dedi.

"OTOKRATİK YÖNETİCİLER"

Küstah açıklamalarıyla haddini, aşan Alman lider, bu üç ülkede liderlerin "otokratik yöneticiler" gibi davrandığını söyledi.

"AVRUPA'YI GÜÇLÜ HALE GETİRMELİYİZ"

AB'nin çökmeye başladığının farkında olan Schulz, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa’yı canlandırmak ve daha güçlü hale getirmek önemli. Bu sadece sözlerle değil, somut politikalarla yapmalıyız. G20’de otokratik yöneticiler gibi davrananlar var: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump"

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 16:19
  1. Türkiye
  2. Avrupa Parlamentosu
  3. martin schulz
  4. ABD
  5. Avrupa Birliği
  6. Rusya
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