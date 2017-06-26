Almanya'dan küstah talep: Gelmesinler!

Alman hükümeti, G20 Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da terör propagandası yapan PKK yandaşlarına müdahale eden korumalarının gelmesini istemiyor.

ALMAN SÖZCÜDEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, "Washington'da yaşananlara dahil olan kişilerin Türkiye Cumhurbaşkanı'na Hamburg'da eşlik etmeyeceğini varsayıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALMAN YASALARINA UYMALI"

Almanya'da yayımlanan "Die Welt" gazetesinde yer alan habere göre, Berlin'in korumaların Türk heyetinden çıkarılması için Ankara'ya talebini ilettiği iddialarına ilişkin de "Bu bilgileri ne doğrulayabilirim ne de reddedebilirim. Almanya hukuku ve yasalarına uyulmalı" yanıtını verdi.

WASHİNGTON'DA NELER YAŞANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları, Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında, Türk elçiliğinin önünde küfür ve hakaret eden ve terör propagandası yapan hain terör örgütü yandaşlarına müdahale etmişti.

ALMANYA REFERANDUM SÜRECİNDE TÜRK BAKANLARI SUSTURMAYA ÇALIŞMIŞTI

Aynı Almanya, 16 Nisan referandumu sürecinde birçok Türk Bakanın programlarını iptal etmiş ve kendi halkıyla buluşmasını engellemişti.