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Almanya'dan Küstah Erdoğan açıklaması!

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye ile Almanya arasındaki asırlık ilişkilerle kumar oynadığını söyledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:48
Almanya'dan Küstah Erdoğan açıklaması!

Alman Bild gazetesinde bugün yer alan açıklamasında Schaeuble, "Erdoğan yüzyıllık ortaklığı tehlikeye atıyor. Bu çok yazık çünkü bizi birbirimize bağlayan gerçekten çok şey var. Ancak bize şantaj yapılmasına izin veremeyiz" dedi.

Türkiye'de tutuklanan 6 sözde insan hakları aktivisti  Alman ajanının serbest bırakılmasını isteyen Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki gerginlik sürüyor.

'İYİ İLİŞKİLER, TÜRKİYE'DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ GEÇERLİ OLDUĞU SÜRECE MÜMKÜN'

Başbakan Angela Merkel'in genel sekreteri Peter Altmeier de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tavrının "kabul edilemez" olduğunu, fakat Almanya'nın yurttaşlarını koruma hakkına sahip olmakla birlikte ikili ilişkileri de güçlü tutmak istediğini söyledi.

"Bu büyük ve önemli ülkeyle iyi ilişkiler sürdürmek istiyoruz ancak bu sadece Türkiye'de hukukun üstünlüğü geçerli olduğu sürece mümkün olabilir." ifadelerini kullandı. 

Peter Altmeier, Almanya'nın FETÖ ve terör örgütü PKK'ya sahiop çıkmasından ise bahsetmedi. 

Merkel'in parlamentodaki muhafazakar parti grubu başkanı Volker Kauder de ARD televizyonuna konuştu.

Kauder, Türkiye'deki askeri üslerde bulunan Alman askerlerinin Alman parlamenterlerince ziyaretine Ankara'nın izin vermemesini eleştirerek, "Diğer NATO üyelerinin ziyaretine izin vermeyen bir NATO müttefiki olması rahatsız edici. Bu tahammül edilmez bir durum ve Türkiye'ye bunun kabul edilemeyeceğini anlatmalıyız" dedi.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:48
  1. ARD
  2. PKK
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