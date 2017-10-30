Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması

Almanya ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan siyasi gerilim, iki ülke arasındaki silah ve mühimmat ticaretine de sekte vuruyor. Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall'in TSK'ya ait Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planları gibi birçok projenin beklemede olduğunu ve hükümetlerden onay alamadığını kaydetti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'dan halihazırda Türkiye'ye silah ihracatları için hükümetten izin alınması olasılığının oldukça düşük olduğunu vurgulayan Papperger "Türkiye ile ilişkiler düzelmedikçe, Almanya'dan onay çıkması zor" dedi.

Rheinmetall'in Türkiye'de tank üretimi için bir fabrika kurma planları ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle protestolara neden olmuştu. Bir grup protestocu, Rheinmetall'in Türkiye'de tank fabrikası kurma planlarını geçen mayıs ayında Berlin'deki Alman meclis binasının önüne bir tank getirerek protesto etmiş ve projenin durdurulmasını talep etmişti.