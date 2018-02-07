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Almanya'dan 'Kilis' açıklaması: Saldırıların...

Almanya federal hükümeti, Esed rejiminin İdlib ile Doğu Guta'yı bombalamasını kınarken Türkiye'ye atılan füzelere ise "kınanması gerekir" ifadesini kullandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 15:13
Almanya'dan 'Kilis' açıklaması: Saldırıların...

Alman hükümeti, Esed rejiminin İdlib ile Doğu Guta'ya yönelik saldırılarını "sert dille" kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İdlib ve Doğu Guta bölgesinde hastane gibi sivil hedeflerin de bombalandığını söyledi.

Suriye rejiminin ve destekçilerinin İdlib ve Doğu Guta kentlerine yönelik sürdürdükleri ve daha da yoğunlaştırdıkları hava saldırılarından endişe duyduklarını belirten Breul, bu saldırıları "sert dille kınadıklarını" bildirdi.

Breul, "Her iki yer de gerilimi azaltma bölgesinde yer almasına rağmen burada gerilimin azalması ya da durumun biraz bile rahatlamasından söz etmek mümkün değil. Tam aksine her gün orada siviller, kadınlar ve çocuklar ölüyor." dedi.

Bölgedeki durumun vahametine vurgu yapan Breul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye rejimi tarafından kuşatılan Doğu Guta'daki insani durum hala tam bir felaket. Yiyecekler azalmış durumda. Bölgede mümkün olan her yerde ortaklarımızla iş birliği yaparak özellikle bu kış aylarında asgari yardımı sağlamaya çalışıyoruz. Sivillere yönelik hava saldırıları bir an önce sona erdirilmeli ve insani yardıma geniş çapta ve şart koşulmadan izin verilmeli."

"KİMYASAL SİLAH KULLANIMINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddialardan da büyük endişe duyduklarını ifade eden Breul, "Her türlü kimyasal silah kullanımını şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

Breul, Suriye'de siyasi bir çözümün ve kalıcı bir barışın sadece Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın girişimleri ile sürdürülen müzakere süreciyle sağlanabileceğine inandıklarını kaydederek, "Rejimin destekçisi ve Astana ile Soçi girişimini başlatan ülke olarak Rusya'nın, Şam yönetiminin kendi halkına karşı sürdürdüğü acımasız mücadeleyi sona erdirmesini ve ciddiyetle müzakerelere başlamasını sağlama konusunda sorumluluğu var." dedi.

"BİR ÜLKENİN TOPRAKLARINA SALDIRI OLURSA KINANMASI GEREKİR"

AA muhabirinin, Alman hükümetinin, terör örgütlerinin Türkiye'ye füzelerle saldırmalarını ve bu saldırılarda sivillerin de hayatlarını kaybetmelerini nasıl karşıladığını sorması üzerine Breul, daha önce yaptıkları açıklamalarda da Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu dile getirdiklerini söyledi.

Breul, "Elbette bir bölgeden başka bir ülkenin topraklarına saldırı olursa bunun kınanması gerekir ve bu endişe vericidir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 15:13
  1. Rainer Breul
  2. İdlib
  3. Doğu Guta
  4. Alman hükümeti

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