Almanya'dan İzmir saldırısıyla ilgili küstah açıklama!

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili kınadığını belirten açıklama yaptı. Steinmeier, terörden bahsederken ''İslamcı'' ifadesini de kullanarak bir küstahlığa imza attı.

Almanya'dan İzmir saldırısıyla ilgili küstah açıklama!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 23:56
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Steinmeier yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, ''İslamcı, etnik ya da ideolojik, hangi gerekçe ile yapılmış olursa olsun fark etmez.'' ifadesini kullandı.

SARSILMIŞ!

Steinmeier, İstanbul'daki saldırıdan birkaç gün sonra yine bir saldırı olduğuna işaret ederek, İzmir'den gelen haber karşısında sarsıldığını belirtti.

Türk güvenlik güçlerinin daha kötü bir sonucu engellediğini vurgulayan Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

 
EtiketlerAlmanya dışişleri bakanıfrank walter steinmeier
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