Almanya'dan İran açıklaması

Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "Federal Hükümet, İran'ın sokaklarında şu anda cesaretle gerçekleştirdikleri ekonomik ve politik protestoların yasal olduğunu düşünüyoruz ve onlara saygı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Demmer, aynıu zamanda İran yetkililerinin protestocularla diyalog kurmaları ve belirli ölçüde uzlaşmaya gitmeleri yönünde tavsiyede bulundu.