Almanya'dan ilk 'referandum' açıklaması!

16 Nisan referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Almanya’dan ilginç bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’deki seçimler için ‘tatsız kampanya’ ifadesini kullandı.
Türkiye ile Almanya arasındaki referandum gerginliği devam ediyor. 16 Nisan referandum sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’deki referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlanmış olsun sakin kalınması gerektiğini ve Almanya’da da gerçekleşen ‘tatsız kampanya’nın bitmiş olmasının iyi olduğunu söyledi.