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Almanya'dan ilk 'referandum' açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'deki referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlanmış olsun sakin kalınması gerektiğini ve Almanya'da da gerçekleşen 'tatsız kampanya'nın bitmiş olmasının iyi olduğunu söyledi.

Almanya'dan ilk 'referandum' açıklaması!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:44

16 Nisan referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Almanya’dan ilginç bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’deki seçimler için ‘tatsız kampanya’ ifadesini kullandı.

Türkiye ile Almanya arasındaki referandum gerginliği devam ediyor. 16 Nisan referandum sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’deki referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlanmış olsun sakin kalınması gerektiğini ve Almanya’da da gerçekleşen ‘tatsız kampanya’nın bitmiş olmasının iyi olduğunu söyledi.

 
HABER YORUMLARI
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isüzgen

bükemedikleri bileği öpecekler şimdi onlarda seçim var biz de onlara karışalım karıştıralım

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Furkan

Onlar kendisine yakışanı yapıyor bizde kendimize yakışanı yapacaz. Yeni sistemimiz hayırlı olsn. Özellikle yurt dışında ki vatandaşlarımızın dik durması gözardı edilemez

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Mehmet Demirtas

Anlasildi.. Merkel bu senede 4 defa misafir gelecek.. Yüzsüzler

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Can...

Bir tane gazeteci çıkıp şu dünyada Merkele şu soruyu sorsa dişimi kırcam...Sayın Merkel Esad hükümetine kimyasal silah sattınızmı satmadınız mı.?.Lütfen tek kelime evet veya hayırla cevaplayın...

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veysel

İki yüzlü avrupa bak Almanlar hemen ikinci maskeyi takti

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FATİH NUR İSTANBULLU

BUSEFİLHACLI İTTİFAKI VETASMALIYERLİLAWRENCELERİNE KARŞI,EVETSN.BAHÇELİ, TEBRİK EDİYOR MİLLETSIZLERİ.AKPARTİDEKISATILMIŞ TRUVA ATLARINADELIKANLISİYASETDERSİ VERDİNİZ. GÜLLERVEÖZGÜL AĞIRLIKLILARİNVE TURKIYE'YIRUSYA ILE SAVAŞIN EŞİĞINE GETİRENACEMİTALİMATÇISTRATEJISTLER'E DERS (!) VERDİNİZ.TARİH SIZI REİSİMİZ -YILDIRIM -BAHÇELİ'NİNHAÇLİ İTTİFAKINA KARŞI BUMUKADDES MÜCAHEDENIZİ ANLATACAKTIR.

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alattinkılıç gurun

iğrençaçıklamaher düşmanlığı yaptınız bir milletin sağ duygusunun üstüne yapıyorsunuzbu sebepleTürkiye'ye bakış açınız dostluğunuz düşmanlığınız açığa çıktı bunun üzerini örtecek bir şey bulamayacaksınız tarihe işinizle anınızda konusturmadiginizdalavaremedeniyetimizin anilacaksinizunutulmayacakbu gun yaptıklarınız

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refik carikci

bunlar tarihleri boyunca hep iki yuzlulerdi ve oylede kalacaklardir

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ESTERGONLUCİHANGİR

Terbiyesiz...seviyediz...küstah germen

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Asena

Akıllıyı arkada tutma, akılsızı kılavuz etme.

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osmanoğlu2023

küstah dönekler...

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trabzonlu

sagolun almanya siz olmasaydiniz milletin bu kadar evet oyu vermezdi.

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vatandas

Yaş tutun faşist nazi almanya

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Paşalı

Mhp bitmiştir ve açık ve bariz olarak ortada nasıl bi sonuç olduğu ve millet güveni bitmiştir .

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Devdalga

Valla biz gayet sakiniz siz heyecanlanıyorsunuz

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Sevde

Buda size kapak olsun Almanya geberinnnn

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Levent 15

Sizin domuz eti yemekten ağzınızin tadı bozulmuş. Sana ne benim ülkemdeki seçimden. Biz sizin iç işlerinize , seçimlerinize karışıyor muyuz? Dummkopf!

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Oğuzsoylu

sigmar bey bir hikayedir;Babanın bir oğlu vardı vebabasını çok ama çok üzüyordu baba bir gün eline bir keseri aldı oğlunun kendisini üzdüğü herbir olay için bir çivi Çakmaya başladı,Çiviler bayağı bir çoğaldı ve bir gün oğlu sordu baba bu Çivilerde ne böyle diye ,babası cevap verdi oğlum ,canım yavrum hani sen beni üzüyorsunya her üzdüğünde bir çivi çaktım deyince ,oğul derki babacığım seni birdaha üzmeyeceğim bundan sonra hep seni mutlu edecek işler yapacağım der ve babasını sevindirecek bir işi yapar ve babasına derki;babacığım bugün şunu yaptım baba nın hoşuna gider hemen keseri alır ve çaktığı Çivilerden birtanesini çıkarır ve oğlu tekrar sorar babacığım çiviyi neden çıkardın bak duvarda delik açıldı iz kaldı deyince babası derki ;yaa işte yavrucuğum duvarda kalan iz gibi benimde yüreğimde iz kaldı. yani Kıssadan hisse sayın Gabriel sizinde yaptıklarınız bizi çoook üzdü bundan sonraki ilişkilerimiz eskisi gibi olmayacak size asla güven duymayacağız.

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Galip Barut

Sizi hitlerin piçleri kanınız kurusun alcaklar...

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Kütahyalı

Merkel,CAN Dündar'a selam söyle.kazığa oturttuk.di....Kadar.

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