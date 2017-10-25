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Almanya'dan gelen yolculara köpekli arama

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde yapılan uygulamada, Almanya'dan gelen bazı yolcuların valizleri, narkotik köpeğiyle arandı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 01:35
Almanya'dan gelen yolculara köpekli arama

Bu akşam tarifeli uçakla Almanya'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak üzere bantların olduğu alana geldi.

Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Alman yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Herhangi bir bulgunun tespit edilmediği yolcular, daha sonra gümrüklü alandan geçerek, İstanbul'a giriş yapabildi.

Uygulamanın mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda yapıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 01:35
  1. almanya köpek arama
  • BirGencBirGenc17 dk önce
    Kısasa kısas.
  • alaettin alaettin 17 dk önce
    ALMANLAR İNRÜTBELİVE SİYASİ GELENLERİ KÖPEKLERE ARATINCA ESASENBUNLAR ARATMADIĞI İÇİN SORUNOLUYORALMANLAR KENDİNİ BİR ŞEY SANIYORBİZ YAPARIZONLAR YAPAMAZ MANTIKLISI
  • Alparslan1071Alparslan107121 dk önce
    Bunun adı dişe diş, göze göz dür...Yanı Kısasa kısastır....Haçlı artıklarına duyurun Fetö enikleri....
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp30 dk önce
    Bence yanlış ; biz onların alçak seviyesine düşmemeliydik ; onlar yaptıklarından utansınlar . . . eşek ile eşek olunmaz . . .
  • DeliDeli32 dk önce
    Bizde onları domuzlarlaarayalım
  • FeratFerat58 dk önce
    Daha sonra Almanyadan turist bekleyin...... beyler cok yanlis yapiliyor cook....Almanyaya Kafa tutuyoruz ama devletin en basindan en altina varincaya kadar Alman mali arabalar vs var...Allah askina biraz dusunun sadece ya!
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