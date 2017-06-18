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Almanya: Türkiye hapisteki gazetecileri serbest bırakmak zorunda

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği Anlaşmasını modernize etmeye hazır olduklarını söyledi.

18 Haziran 2017 Pazar 13:21
Almanya: Türkiye hapisteki gazetecileri serbest bırakmak zorunda

WELT am Sonntag gazetesine konuşan Gabriel, “Türk hükümetinin temsilcilerine dedim ki, ‘Biz sizinle Gümrük Birliği Anlaşması’nı modernize etmeye hazırız’. Ancak bu, megafon diplomasisinden uzaklaşmaya bağlı. Türkiye yeniden hukuk devleti sürecine geri dönmek zorunda. Yani hapisteki gazetecileri serbest bırakmak zorunda. Nihayetinde bizim durumu çözmemiz için Türkiye'nin harekete geçmesi gerekir” dedi. Gabriel, iki ülke arasındaki ilişkilerin eskiye dönülmesinin ise Türkiye’nin atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

AİHM BİR AN ÖNCE KARAR VERMELİ

Bakan, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’le ilgili şunları söyledi: “Son zamanlarda konsolosluk yetkililerinin düzenli olarak kendisiyle görüşmeleri ve onun durumunun iyi olması bizi sevindiriyor. Ama bir yanılsama da olmamalı. Türkiye ile Almanya ilişkileri o kadar katılaştı ki, derhal salıverilmesi de hesaplanmamalı. Bizim umudumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir an önce karar vermesi ve bu durumun Türkiye’yi de kurtaracak bir çözüm olması. Türkiye geçmişte İnsan Hakları Mahkemesiyle iyi işbirliği yapmıştı”

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ

Bakan Gabriel, “Körfez ülkelerinde belirsizlik var. Buna rağmen Almanya bölgeye silah satıyor. Silah satışını tamamen durdurmamız gerekmiyor mu?” sorusuna, “Hangi silahları veriyoruz” diye soruyla cevap verdi. Gazete ise bu kez, “Umman’a veriyoruz” deyince, Gabriel, “Umman, bölgedeki en istikrarlı ve barış içinde yaşayan ülke. Sayılara bakın. Sürekli azalıyor. Ayrıca hükümeti korumak için verilen silahlar” cevabını verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilen silahların hatırlatılması üzerine Gabriel, “Kraliyet Ailesini korumak için verilen silahlar” cevabını verdi.

Suudi Arabistan’a helikopter satıldığının hatırlatılmasına ise Gabriel, şu cevabı verdi: “Silahsız helikopterler. Gerçek olan şu ki, biz neredeyse hiç silah satmıyoruz. Bizim yaptığımız sadece Avrupa Birliği’nin yaptığı anlaşmalar gereği üzerimize düşendir”

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 13:21
  1. Avrupa Birliği
  2. Türkiye
  3. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Suudi Arabistan
  • Nur Nur 44 dk önce
    Almanyayı başına topladığı teröristler yıkacaksiz bizeemir veremezsiniz zorunda olduğumuz hiç bir şey yok kalleşlerin hainlerin ülkesi halinegeldinizkalleş almanya medeniymişlertükürsünler medeniyetinize size hoştdenir ancak
  • hrnhrn1 sa önce
    Almanları +abd terörü destekliyorHemen uluslar arası mahkemeye vermeli gerekenlerin yapıldığını takip etmeli
  • noel babanoel baba1 sa önce
    Fetöcüleri, Pkk lıları ve Dhkp cili teröristleri iade ederlerse niye olmasın...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Sizin Gazeteci Dedikleriniz, AjanTamda Hak Ettikleri Yerde.
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