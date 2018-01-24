Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimroth ile Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, PYD/PKK yandaşlarının Almanya’daki saldırıları ve Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yaptı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:26
Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimroth ile Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, PYD/PKK yandaşlarının Almanya’daki saldırıları ve Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yaptı. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Afrin operasyonunda Alman üretimi Leopard tanklarının kullanılmasıyla ilgili "Türk tanklarının görevlendirilmelerine karışamayız" dedi.

Terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Almanya’daki saldırıları

Son günlerde yoğun bir şekilde camileri hedef alan saldırılarda bulunulduğunun hatırlatılması üzerinde Dimroth, bu tür yerlerin korunmasıyla ilgili eyalet yetkililerinin sorumlu olduğunu, somut olaylar konusunda burada katkı sağlayamayacağını kaydetti.

Dimroth, Almanya'da herkesin gösteri yapabileceğini, ancak bunların yasal çerçevede ve şiddet olmadan yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Hannover havaalanında terör örgütü PKK yandaşlarının nasıl pankartlarla ve sopalarla gösteri yapabildikleri sorusuna ilişkin de Dimroth, herkese bu tür gösterilerin barışçıl bir temelde yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

Bu çağrının sadece gösterileri değil camilere karşı yapılan saldırıları da kapsadığını Dimroth, "Bunlar kabul edilemez. Bunlar suç olaylarıdır. Suçtan konuşuyorsak yargının harekete geçmesi lazım. Bu saldırıların her biri, gösteri sırasında veya camiye karşı olsun kınanması lazım ve kovuşturulması gerekiyor. Bizim bakışımız bu." ifadelerini kullandı.

Almanya’da güvenlik ile ilgili konuların eyaletlerin sorumluluk alanına girdiğini anlatan Dimroth bu olayların havalimanının güvenlik bölgesi içinde mi yoksa dışında mı meydana geldiği gibi ayrıntılar hakkında yeterli bilgisi olmadığını aktardı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 21:26
  1. Almanya
  2. Almanya İçişleri Bakanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollandalı Türklerden Mehmetçiğe destek
    1. Hollandalı Türklerden Mehmetçiğe destek
    2. Doğu Perinçek'ten Afrin ile ilgili..
    3. Darbeci şoke eden savunma: Bizi..
    4. BBC muhabiri paylaştı: Türk askeri..
    5. Afrin'e tank ve askerî personel..
    6. Konyaspor'dan Demba Ba bombası!
    7. Yeşilçam temalı 'Jönler' isimli sergi..
    8. Bu yarışmanın kazananı olmadı
    9. Kazakistan'da bulunan FETÖ davası..
    10. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı..
    11. İzmir'de tüm vapur seferleri iptal..
    12. Kısa dönem askerlik yerleri belli oldu
    13. Darbe sanığı suçu belediyeye attı
    14. Almanya'dan flaş 'tank' açıklaması
    15. İdlib’e hava saldırıları sürüyor: 8..
    16. HDP İl Eş Başkanı gözaltına alındı!
    17. Balıkesir'de terör propagandasına 7..
    18. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    19. "En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz"
    20. Biriktirdiği 45 bin lira madeni parayı..
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...