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Almanya'dan Flaş İncirlik kararı!

Almanya Federal Meclisi Alman askerlerinin İncirlikten çekilerek Ürdün’e konuşlandırmasını onayladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 22:28
Almanya'dan Flaş İncirlik kararı!

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilerek Ürdün’ün Al-Azrak üssüne konuşlandırması konusunda verilen önergeyi kabul etti.

Hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD), Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilerek Al-Azrak üssüne taşınması yönünde verdiği önerge 85’e karşı 461 oyla kabul edildi. Toplam 569 milletvekilinin katıldığı oylamaya 23 milletvekili çekimser kaldı.

Muhalefette yer alan Yeşiller Partisi ve Sol Partinin Alman askerlerinin sadece İncirlikten çekilmesi konusunu içeren önergesi ise oy çokluğuyla reddedildi.

ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Bakanlar Kurulu da 7 Haziran’da Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesi yönünde karar almıştı.

Oylama öncesinde söz alan SPD milletvekili Niels Annen, Alman askerlerinin İncirlikten çekilmesinin doğru ve gecikmiş bir karar olduğunu belirterek, askerlerin İncirlik’ten çekilmesiyle Almanya-Türkiye ilişkilerinin geçici olarak en düşük seviyeye düştüğünü savundu.

"Bu karardan dolayı memnun olmak için bir sebep bulunmuyor. Bunun için Türkiye ile olan ilişkilerimiz çok önemli." ifadesini kullanan Annen, Alman milletvekillerinin ziyaretine izin vermeyerek gerginliğin Türkiye tarafından artırıldığını ileri sürdü.

Annen, Alman-Türk ilişkilerinin sembolü olarak askerlerin İncirlikte kalması için Almanya’nın çaba sarf ettiğini belirterek, Alman hükümetinin uzlaşma aradığını, ancak bunun da reddedildiğini savundu.

Başbakan Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonuç çıkmamasının ardından askerlerin İncirlik üssünden çekilmesi gerektiğini belirten Annen, bu konuda doğru yolda olduklarını kaydetti.

Sol Parti Milletvekili Gregor Gysi de, Almanya’nın DEAŞ’e karşı bu şekilde yaptığı mücadeleye karşı olduklarını belirterek, ABD’nin Almanya’yı savaşın tarafı yaptığını belirtti.

"Ben Alman askerlerinin Ortadoğu’da hiçbir işi olmadığına inanıyorum" diyen Gysi, Alman askerlerinin tümüyle bölgeden çekilmesini talep etti.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir de, Başbakan Merkel’i eleştirerek, Türkiye’de yapılan 16 Nisan referandumu öncesinde Merkel’in ülkedeki muhalefet partileriyle görüşmediğini söyledi.

CDU/CSU adına söz alan Reinhard Brandl ise Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesinin doğru olduğunu belirtti. Brandl ayrıca FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Almanya'ya iltica talebinde bulunanları kastederek ''Temel haklar, ziyaret hakkıyla pazarlık konusu olamaz'' ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 22:28
  1. fetö
  2. almanya
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