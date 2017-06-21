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Almanya'dan flaş İncirlik kararı!

Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilmesini öngören teklif Federal Meclisi'nden geçti.

21 Haziran 2017 Çarşamba 19:26
Almanya'dan flaş İncirlik kararı!

İncirlik'te konuşlu Alman askerlerinin çekilmesi bugün Alman Federal Meclisi'nde görüşüldü. Yapılacak oylama sonucunda askerlerin İncirlik'ten çekilmesi yönünde karar çıktı. Tüm parti grupları askerlerin İncirlik'ten çekilerek Ürdün'e taşınması yönünde görüş bildirmişti.

Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Parti SPD’nin savunma politikaları uzmanı Rainer Arnold, meclis oturumu öncesi güvenlik komisyonunda yaptığı açıklamada Alman askerlerinin İncirlik'ten sonra taşınacağı Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nün de hem konumu hem de Ürdün hükümetiyle var olan sağlıklı iletişim nedeniyle "mükemmel bir tercih" olduğunu ifade etmişti.

Arnold, Ürdün'deki hava üssünde hâlihazırda farklı ülkelerden pek çok NATO askerinin bulunduğu ve Alman askerlerinin geçici olarak Belçika ve Hollandalı askerlerin koğuşlarında barınabileceğini söyledi. Alman Sosyal Demokrat Parti'nin savunma politikaları uzmanı Rainer Arnold, "ancak sonrasında buraya gerekli yatırımlar için kaynak aktarılmasının şart olduğunu" vurguladı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 19:26
  1. almanya
  2. incirlik üssü
  • osman özkanosman özkan5 sa önce
    nato denen tiyatro çözülmeye ve yok olmaya başladı
  • MuratMurat5 sa önce
    Defolun gidin. Sira amerikan askerlerinde.
  • DenizDeniz6 sa önce
    Bu mübarek akşam çok hayırlı bir haber.. Şimdi Ürdün düşünsün alman ajanlarini..
  • VatandasVatandas7 sa önce
    Daha burdamisiniz lan siz defolun
  • AviniAvini7 sa önce
    Çok ararsınız Almanya çok / Türklere yanlış yapmayacaktınız
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