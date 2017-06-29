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Almanya'dan flaş Erdoğan açıklaması

Almanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G 20 zirvesi kapsamında Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesini istemiyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:38
Almanya'dan flaş Erdoğan açıklaması

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bugün Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’ta yapılacak G 20 zirvesi vesilesiyle Almanya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk vatandaşlarına seslenmek için resmi başvuru yaptığını ve talebi kesin olarak yerine getiremeyeceklerini açıkladı. Gabriel, G-20 kapsamında Erdoğan’ın Türk vatandaşlarına hitap etmesi durumunda güvenliğinin sağlanması mümkün olmayacağını ve Almanya’nın içinde bulunduğu siyasi durumunbu tür bir etkinlik için uygun olmadığını söyledi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de hükümetin Erdoğan’ın Almanya’da bir toplantı düzenlemesine sıcak bakmadığını vurgulayarak, "Bakan Gabriel’in yaptığı açıklamayı Başbakan da onayladı. Alman hükumetinin tutumu bu şekildedir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:38
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