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Almanya'dan firari FETÖ'cülere maaş

Almanya, darbe girişimi sırasında Tümgeneral İzzet Çetingöz’ü rehin alan firari Albay İlhami Polat ve yardımcısı Yarbay Atakan Adaşoğlu’na “Geçici korunma statüsü’’ verdi...

04 Şubat 2018 Pazar 15:40
Almanya'dan firari FETÖ'cülere maaş

MAAŞ DA BAĞLADILAR

Alman makamları, Polat ve Adaşoğlu'na "Geçici korunma stasütüsü" verdi. Bununla da yetinmedi, maaş bağlayıp, Almanca kursuna da yazdırdı. Almanya Albay Polat ve Yarbay Adaşoğlu ile ilgili Türkiye'nin iade talebini de reddetti. ‘'Geçici korunma statüsü'' verilen ve iltica talebinde bulunan 2 isim, 3 yıl boyunca bu statü ile Almanya'da kalabilecek ve sürenin sonunda iltica talepleri konusunda karar verilecek.

Polat'ın eşi hakim Suzan Polat da, itirafçı olmuş ve ifadesinde, ‘'Eşimi en son 16 Temmuz sabahı gördüm. Heyecanlı ve tedirgindi. ‘Beni affet, emir büyük yerden, Fetullah Gülen'den' dedi'' açıklaması yapmıştı. Daha sonra da tüm itiraflarını reddetmişti. Hakim Suzan Polat, Dışişleri Bakanlığı'ndaki gizli toplantının ses kayıtlarının internete sızmasının ardından Youtube'a getirilen erişim yasağını da kaldıran isimdi. Hakim Polat ilk ifadesinde ‘'Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bir aracı vasıtasıyla eşim İlhami Polat ile tanıştım. O zaman Doğubayazıt'ta üsteğmendi. Namaz kılıp, oruç tutmazdı. Çok kibar ve nazik bir insandı. Üstlerinin olduğu resmi toplantılarda alkol alırdı ama evde içmezdi. Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı olduğunda bir sivil abisi vardı, onunla evde görüşüyordu. Ben de onun hanımı Büşra ile oturur sohbet ederdim'' demişti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 15:40
  1. feto
  2. almanya

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  • hjyxyhjyxy1 sa önce
    türkiyenin düsmanlari almanyanin dostudur 1980 den beri teröristleri besliyorlar.
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