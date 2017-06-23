Almanya'dan FETÖ'cülerin sözde camisi için Türkiye'ye küstah cevap!

Hükümet adına açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, Berlin'de açılan, kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettikleri İbn-i Rüşd-Goethe isimli sözde camiye yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eleştirilerine saygısızca bir cevap verdi.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ'NDEN SAYGISIZCA AÇIKLAMA: BU DEVLETİN İŞİ DEĞİL

Sözcü, "Almanya'da yaşayan insanların, dinlerini özgürce yaşama ve düşüncelerini ifade etme haklarını engellemeyi hedefleyen açıklamalara net bir şekilde karşı olduklarını" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Schäfer, "İnsanların dinlerini, nerede, nasıl, ne zaman ve ne şekilde yaşayacakları devletin işi değildir" dedi. Din özgürlüğünün anayasal bir hak olduğunu söyleyen sözcü, Federal Hükümet'in bu hakkı korumak için çaba gösterdiğini öne sürdü.

ALMAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ŞAŞKINLIK DUYUYORUZ

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada da, 'yurtdışından yapılan böylesi bir açıklamadan şaşkınlık duyulduğu' belirtildi. Almanya içinde barışı tehlikeye sokacak açıklamaların kabullenilemeyeceğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca Almanya'daki Diyanet Türk İslam Birliği DİTİB yetkilileriyle görüşmeler yaparak, Federal Hükümet'in konuya yönelik tavrının net şekilde iletileceğini ifade etti.

"GÜLEN YAPILANMASININ BİR PROJESİ"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Berlin'de kadın ve erkeklerin birlikte ibadet ettikleri sözde camiyi eleştirmiş, caminin, 'Gülen yapılanmasının bir projesi olduğunu' öne ifade etmişti.

"İSLAM'IN TEMEL PRENSİPLERİNİ HİÇE SAYIYOR"

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında ayrıca, 'caminin İslam'ın temel prensiplerini hiçe saydığını' belirtmişti.

JOHANNİS KİLİSESİ ÇATISI ALTINDA

Sözde camii, kadın hakları savunucusu Seyran Ateş'in başını çektiği bir grup tarafından, Berlin'deki Protestan Johannis Kilisesi çatısı altında ayrı bir mekanda açıldı. Cami, kadınların erkeklerle birlikte başlarını örtmeden namaza katılması ve vaizlik yapmasıyla tanınıyor.