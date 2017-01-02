Almanya'dan Esed açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geçiş sürecinde yer almasını 'yetkilerinin kısıtlanması' şartıyla kabul edebileceğinin işaretini verirken "Esad'ın Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığı yönündeki görüşümüzü koruyoruz" dedi.

Almanya'dan Esed açıklaması
Eklenme: 02 Ocak 2017, 20:04
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Esad'ın geçiş sürecinde yer almasını 'yetkilerinin kısıtlanması' şartıyl kabul edeceğinin işaretini verdi. 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, "Devlet Başkanı Esad'ın güçlerinin önemli ölçüde kısıtlanmadan çatışmanın çözülmesinin imkansız olduğunun aşikar olduğuna inanıyorum" dedi. Almanya'nın uzun dönemli planlarının değişmediğini de belirten Schaefer, "Esad'ın Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığı yönündeki görüşümüzü koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Schaefer, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilmesi planlanan Suriye görüşmeleriyle ilgili ise şunları söyledi: "Müzakere süreci yeniden canlandırıldı. Viyana'da Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun istişarelerinden spesifik bir tartışma çıkıp çıkmadığını görmeliyiz. Geçiş hükümetinin kurulmasından bahsediyorum."

 
EtiketlerAlmanya Dışişleri BakanlığıSuriye Destek GrubuKazakistan
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