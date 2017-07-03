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Almanya'dan Erdoğan'a skandal yasak! Haddi aştılar

Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı video yayınını da yasakladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:37
Almanya'dan Erdoğan'a skandal yasak! Haddi aştılar

G-20 Zirvesi için Hamburg'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili Almanya'dan yeni bir açıklama geldi.

Alman yetkililer, Erdoğan'ın Türkiye'ye ait diplomatik temsilciliklerde açıklama yaptıktan sonra bu konuşmanın video mesajı aracılığı ile yayınlanmasının da uygun olmayacağını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer yaptığı açıklamada, “Almanya adına bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bu tarz etkinlikler için çok önceden Dışişleri Bakanlığı'na talepte bulunulması gerekirdi" dedi.

Sözcü, başkonsoloslukta yapılacak konuşmanın daha sonra video mesajı ile etkinliklerde yayınlanmasının da yasak kapsamında olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:37
  1. Erdoğan
  2. almanya
  3. yasak
  4. SİYASET Haberleri
  • hrnhrn5 dk önce
    Bir savaşda onlara lazım.aşloklar
  • Arif Arif 12 dk önce
    İncirliktende kovuldulariyice azıttılar artık Almanya terörist siyasi zihniyetlere teslim olmuş,derin devletinin işgaline maruz kalmış artık iflah olmazlar.
  • PkksavarPkksavar14 dk önce
    Yasağınızı meyen ne olsun
  • Cakma alamanciCakma alamanci17 dk önce
    Eyy alamanya!!
  • gunargunar19 dk önce
    sen artik bittin be kocum..
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