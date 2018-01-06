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Almanya'dan büyük skandal! Türkiye'ye şart koştular

Sigmar Gabriel, Deniz Yücel cezaevinde kaldığı sürece Türkiye'ye silah ihracatına onay vermeyeceklerini ifade etti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:29
Almanya'dan büyük skandal! Türkiye'ye şart koştular

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel cezaevinde kaldığı sürece Türkiye'ye silah ihracatına onay vermeyeceklerini ifade etti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta Türkiye'ye Almanya'dan silah ihracatına ilişkin soruları yanıtladı.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı habere göre Gabriel, Türkiye'nin NATO'da ve DAEŞ'e karşı yürütülen mücadelede ortak olmasına rağmen, "Alman Federal Hükümeti'nin çok sayıda silah ihracatına onay vermediğini" söyledi.

Gabriel "Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durum böyle kalacak" dedi. Gabriel, Türkiye'deki Alman tutukluların durumunun yanı sıra, 'genel olarak Türkiye'deki gelişmelerin' de Almanya için önemli olduğunu vurguladı.

Deniz Yücel, geçen yıl şubat ayında 'terör propagandası yapmak' ve 'kin ve düşmanlığı tahrik etmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 16:29
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  3. Deniz Yücel
  4. Almanya
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