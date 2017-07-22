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Almanya'dan bir skandal daha! Durduruldu

Almanya ile son dönemde yaşanan gerginlik sonrası Alman televizyonlarında Türkiye'ye yatırım çağrısı yapan reklamlar durduruldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:45
Almanya'dan bir skandal daha! Durduruldu

Alman haber kanalı n-tv, kısa süre öncesine kadar Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lukas Podolski'nin de yer aldığı ve Türkiye'ye yatırım çağrısı yapan reklamın, seyircilerden gelen tepkiler üzerine durdurulduğunu açıkladı.

Kararın alınmasında son iki günde yaşanan politikadeğişikliğinin ve kanalın satış ekibinin kampanya filminin yayınlanmasının anlamının kalmadığını yönündeki görüşünün etkili olduğu belirtildi.

Diepresse.com sitesi ise, bir diğer haber kanalı n-24'ün de söz konusu reklam spotunun yayınlanmasını durdurduğunu yazdı.

Futbolcu Lukas Podolski ve bazı şirket yöneticilerinin Türkiye'ye yatırım yapılması yönünde çağrıda bulundukları reklam filmi, Alman kanallarında haziran ayı ortalarından itibaren yayınlanıyordu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:45
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