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Almanya'dan bir skandal daha!

Almanya’nın Hamburg kentinde 10 Temmuz’da yapılması planlanan 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nın engellendiği belirtildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 20:20
Almanya'dan bir skandal daha!

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hamburg Bölge Başkanı Mustafa Bahtiyar yaptığı yazılı açıklamayla, ellerinde olmayan nedenlerden Hamburg’da yapılması öngörülen anma programını iptal etmek zorunda kaldıklarını, bu durumdan dolayı üzüntülü olduğunu belirtti.

YOĞUN BASKI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

“15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nı yapmak istediğimiz Laeiszhalle adlı salon ile yapılan sözleşmemiz Alman makamları tarafından yapılan yoğun baskılar nedeniyle iptal edilmiştir” diyen Bahtiyar, kentte başka salon bulma çalışmalarının da yine aynı nedenle sonuçsuz kaldığını aktardı. Bahtiyar, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ile yaptıkları istişareler sonucunda anma programının başka bir bölgeye aktarıldığını kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 20:20
  1. UETD
  2. almanya
  • SukruSukru30 dk önce
    Çokmu hoşuna gitti pkk,nın iti.
  • Vatandas. Vatandas. 36 dk önce
    Ya beyler. Biz Neden Kendi ulkemizde her b.ku engelliyoruzda baska devletlerde engelleyince Buna acayip reacsion veriyoruz. Ülke adamlarin ülkesi Ne isterlerse yaparlar. Biz Sehitlerimizi Kendi ülkemizde Anakin. Neden Almanyada aniyoruz.
  • yavuz selimyavuz selim52 dk önce
    Türk halki olarak tavir alip alman mallarini boykot edelim..
  • uteute53 dk önce
    isterseniz 17/25 Aralikta almanya milli bayram yapsinlar
  • EnverEnver1 sa önce
    Buyurun Türkiye'ye gelin birlikte yapalım, oradaki işler tamamıyla şovmenlik!
  • MuhoMuho1 sa önce
    Rest çekin, rest!!! Hahahaha
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Yuruyus bitene kadar bu gerginlikler artarak devam edecek..ulkemiz hakkinda sacma kararlar alinip ,kiskirtmalar yapilacak..geziden ogrendik...insaallah hic bir can kaybi olmadan bu olaylar atlatilir..bence yuruyus durdurulsun hepsi biter..herkes evine..zaten tek ve en buyuk amaclari 15 temmuzu agiz tadiyla bu millete yasatmamak ve intikamini almak..geziyi devam ettirip icisyanla hukumeti devirmek, devirmeye zorlamak..arkalarinda pensilvanya,alnanya ve hic sesi cikmayan,israil var..
  • abdoabdo1 sa önce
    hiç şaşırmadım. almanya artık türk toplumu nezdinde bitmiştir. kendi ipini kendi çekmiştir
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