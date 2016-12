Almanya'dan ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sebastian Fischer, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimleri ile Suriye'de genel ateşkes planı önerisinde anlaşılmasının sorulması üzerine, "Ateşkes ile ilgili bir anlaşma sağlandığını henüz doğrulayamam. Son ajans haberlerine de doğru baktıysam, Rusya tarafından da bu konuda bir doğrulama yok. Ama elbette ülke çapında bir ateşkes sağlanacak olursa bunu memnuniyetle karşılarız. Her zaman ülke çapında bir ateşkesin gerekli olduğunu vurguladık. Suriye'deki insanlar 6 yıldan beri savaş, acı ve zorluk yaşadı. Bir çok kötü şey yaşadı ve ateşkesi hak ediyorlar. Görüşmelere gelince elbette ihtilafı siyasi yollardan çözmeye yönelik tüm çabaları destekliyoruz." şeklinde konuştu.



Bu konuda sadece söz konusu 3 ülkenin değil, çeşitli gruplar içinde birçok ülkenin girişimlerinin olduğuna işaret eden Fischer, "Elbette Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye'ye doğrudan etkileri var ve böylece ihtilaflı taraflara etki yapma imkanına sahipler. Ama şu da açık olan bir şey ki, Münih Anlaşması ve Viyana süreci çerçevesinde BM'nin ve özellikle de Özel Temsilci de Mistura'nın bu siyasi süreçte önemli bir rolü var." dedi.



"Her gelişim desteklenmeye değer"



BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın BM ülkelerini, Suriye'deki krizin çözümü için 8 Şubat'ta yeniden müzakere masasına davet ettiğini hatırlatan Fischer, "Eğer Rusya, İran ve Türkiye görüşmeleri, bu sürece katkı sağlayacaksa bundan memnuniyet duyarız." diye konuştu.



Bir gazetecinin, Alman hükümetinin Türkiye, Rusya ve İran'ın çabalarını bir rekabet girişimi olarak görüp görmediği şeklindeki sorusuna karşılık da Fischer, "Bir siyasi süreci başlatmaya ve Suriye'deki durumu istikrarlı hale getirmeye yönelik her girişim desteklenmeye değer. Burada rekabet ilişkileri görmeye çalışılmaması gerektiğine inanıyorum. Burada önemli olan, Suriye'deki insanların, 6 yıl süren iç savaştan sonra bazı gelişmelerin olduğunu hissetmeleri. Bu konuda açıkladığım gibi farklı süreçler var. Bunlar birbirini tamamlıyor ve destekliyorsa bu önemli olan bir şey. Ancak bu, merkezi rolün hala BM'de olduğu gerçeğini gizleyemez." dedi.