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Almanya'dan Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanlığı metninde, "Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi siyasi ve askeri açıdan itidalli davranmasını bekliyor ve ümit ediyoruz. Ancak aynı zamanda Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca meşru menfaatleri olduğu da ortadadır" denildi.

19 Ocak 2018 Cuma 18:00
Almanya'dan Afrin açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Breul, Suriye sınırlarının korunmasının Türkiye için meşru ve çok önemli olduğunu, yine de Türk hükümetinin Suriye'ye asker gönderme konusunda itidalli hareket etmesini umduklarını söyledi.

Breul, başkent Berlin'deki basın toplantısında, Alman hükümetinin, Türkiye'nin Afrinoperasyonuna hazırlanmasıyla ilgili soru üzerine, gelişmeleri izlediklerini belirterek, "Suriye'nin kuzeyindeki durumu elbette yakından  izliyoruz ve Türkiye'nin son açıklamalarını da dikkate aldık. Türkiye'nin bugüne  kadar olduğu gibi siyasi ve askeri açıdan itidalli davranmasını bekliyor ve ümit  ediyoruz. Ancak aynı zamanda Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca meşru menfaatleri  olduğu da ortadadır. Bunlar Türkiye için çok büyük öneme sahiptir. Bunlar da bu  bağlamda dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

Breul, bu bağlamda Almanya için önemli olanın, Suriye'de terör örgütü  DEAŞ'a ve bu örgütün devamı niteliğindeki diğer tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin yoğun şekilde sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 18:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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