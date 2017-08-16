Almanya'dan Adil Öksüz yanıtı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, FETÖ’nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz hakkında çıkan son haberler üzerine Türkiye üst düzeyde diplomatik girişimde bulundu.

Alman Dışişleri Bakanlığına verilen notada, basına yansıyan haberlerde Öksüz’ün Almanya’nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istendi.

Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğuna işaret edilen notada, firari sanığın Almanya’da bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yakalanarak suçluların iadesi anlaşması uyarınca Türkiye'ye iadesi talep edildi.

ALMANYA'DAN YANIT GELDİ

DW Türkçe’ye bilgi veren Alman diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin girişimini doğrularken “Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğuna dair bilgi yok” dedi ve Türk tarafına da bu yanıtın verildiğini aktardı.

Farklı eyaletlerde yapılabilen sığınma başvuruları ile ilgili olarak özellikle de siyasi olarak önem taşıyan isimler hakkında normal koşullar altında Alman Dışişleri Bakanlığı’na bilgi veriliyor. Ancak Alman yetkililer şu aşamada Öksüz ile ilgili olarak kendilerine ulaşmış bir bilgi olmadığına vurgu yapıyor.

Öte yandan uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle Almanya sığınma başvurusunda bulunanlarla ilgili resmi açıklama yapmıyor, bilgi vermiyor.

Konuyu yakından takip eden diplomatik kaynaklar, Öksüz hakkındaki haberlerin çelişkili olduğunu, aynı anda aynı kişinin farklı kentlerde olduğu yönünde iddiaların bulunduğunu, bu bilgilerin bazı kişilerin ihbarlarına dayandırıldığına dikkat çekiyor. Alman kaynaklar, enzer iddiaların daha önce de firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile ilgili olarak gündeme getirildiğine işaret etti.

ALMANYA'DA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Geçen hafta Türk basınında çıkan haberlerde, Almanya'daki Türk vatandaşlarının Adil Öksüz'ü Frankfurt ve Ulm kentlerinde gördükleri, Öksüz'e Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde geçici oturum verildiği iddia edilmişti.

Almanya’da iltica talepleri, Dışişleri Bakanlığı tarafından değil Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından ele alınıp karara bağlanıyor.

Alman makamları, uluslararası sözleşmelere dayanan yükümlülüklerini gerekçe göstererek iltica talebinde bulunan kişiler hakkında bu kişilerin geldiği ülkelerle bilgi paylaşımı yapmıyor.

Daha önce Alman basınında çıkan haberlerde, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yaklaşık 4 bin FETÖ üyesinin Almanya’ya geldiği belirtilmişti.

AA