Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alman Dışişleri'nden açıklama: Türkiye kabul etti

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin Alman milletvekillerine üs ziyareti için izin verdiğini bildirdi.

08 Ağustos 2017 Salı 18:15
Alman Dışişleri'nden açıklama: Türkiye kabul etti

Almanya Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerinin, önümüzdeki ay Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesini Türkiye'nin kabul ettiğini açıkladı.

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI GÖNDERDİĞİ MEKTUPTA BİLDİRDİ

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, parlamentonun savunma komitesine mektup göndererek,  NATO gezisi kapsamında milletvekillerinin üs ziyaretini Türk hükümetinin kabul ettiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 18:15
  1. NATO
  2. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan açıklama: Türkiye kabul etti
    1. Almanya'dan açıklama: Türkiye kabul etti
    2. Bilge Kral anısına inşa edildi...
    3. Müslümanlara yardım eden çifte hapis..
    4. Müslümanlara "zorla kaybetme" zulmü!
    5. Sadece Temmuz ayında 880 Müslüman..
    6. 835 milyon doları alıp kaçtılar...
    7. Yılanlar depremi hissediyor mu?
    8. Korkunç rapor açıklandı... tam 8,5..
    9. Türkiye Kupası'nın statüsü değişti!..
    10. Sayı açıklandı... Filistin'de..
    11. Türkiye'ye yaptıklarını Venezuela'ya..
    12. Bilge kral'ı unutma... 92 yıl oldu...
    13. Trump: Sert ve kararlı olmalıyız
    14. GDO'lu ürünler tarlada yasak, ithalatı..
    15. FSM Köprüsü'nde intihar!
    16. "Sen nasıl bu ülkenin evladısın!"
    17. Dursun Özbek'ten flaş karar! Aday..
    18. Alman uçağına şok taciz!
    19. Ve ilk kez açıklandı: 835 milyon..
    20. Yeni Jetta'nın ilk görüntüleri ortaya..
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
    Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...