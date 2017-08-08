Alman Dışişleri'nden açıklama: Türkiye kabul etti
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin Alman milletvekillerine üs ziyareti için izin verdiğini bildirdi.08 Ağustos 2017 Salı 18:15
Almanya Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerinin, önümüzdeki ay Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesini Türkiye'nin kabul ettiğini açıkladı.
ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI GÖNDERDİĞİ MEKTUPTA BİLDİRDİ
Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, parlamentonun savunma komitesine mektup göndererek, NATO gezisi kapsamında milletvekillerinin üs ziyaretini Türk hükümetinin kabul ettiğini bildirdi.