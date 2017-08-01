Almanya’dan AB’ye küstah Türkiye çağrısı!

Alman hükümeti Avrupa Komisyonu’na Türkiye ile ilgili Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin askıya alınmasını ve ekonomik kısıtlamaların getirilmesini talep eden mektup gönderdi.

Alman Hükümeti, Avrupa Birliği yetkililerine gönderdiği mektupta, Avrupa Birliği üyeliğine hazırlık kapsamında Türkiye’ye ekonomik baskıların artırılması, mali desteğin gerekli durumlarda kesilmesinin netleştirilmesini talep etti.

Ayrıca hükümet, Türkiye ile ilgili Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin askıya alınmasını isteyerek gönderdiği mektupta "Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğinin modernizasyonuyla ilgili görüşmeler, son olaylar ışığında, Türkiye’ye yanlış sinyal verebilir" ifadelerine yer verdi.