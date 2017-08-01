Almanya'dan Avrupa Birliği'ne küstah 'Türkiye' çağrısı
Alman Hükümeti, dağılmanın eşiğine gelen Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısı yaptı.01 Ağustos 2017 Salı 08:23
Almanya, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısında bulundu.
Hükümetin söz konusu tezi savunduğu belgede AB'den, Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını da talep ettiği belirtildi.
TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER DONDURULMALI
Ayrıca Alman hükümetinin görüşüne göre AB, gümrük birliğinin modernizasyonuyla ilgili Türkiye ile görüşmeleri dondurmalı.
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Temmuz ayı ortasında Türkiye ile ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini belirterek Almanya'nın ilk etapta Türkiye'ye yönelik üç ayrı noktada farklı adımlar atacağını açıklamıştı.