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Almanya'dan Avrupa Birliği'ne küstah 'Türkiye' çağrısı

Alman Hükümeti, dağılmanın eşiğine gelen Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısı yaptı.

01 Ağustos 2017 Salı 08:23
Almanya'dan Avrupa Birliği'ne küstah 'Türkiye' çağrısı

Almanya, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Hükümetin söz konusu tezi savunduğu belgede AB'den, Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını da talep ettiği belirtildi.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER DONDURULMALI

Ayrıca Alman hükümetinin görüşüne göre AB, gümrük birliğinin modernizasyonuyla ilgili Türkiye ile görüşmeleri dondurmalı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Temmuz ayı ortasında Türkiye ile ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini belirterek Almanya'nın ilk etapta Türkiye'ye yönelik üç ayrı noktada farklı adımlar atacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 08:23
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  3. Türkiye
  4. almanya
  5. gümrük birliği
  • adı yokadı yok1 sa önce
    Alman şirketlerine,mallarına yaptırım uygularız bizde de bakiiim götleri tutuşuralmanların.nerdeee o güç,akıl bizde.birbirimizle uğraşmak dururken.
  • Ömer GüneşÖmer Güneş1 sa önce
    Ne dagılması Ne dagılması Kaya gibi yerinde duruyor AB. Biz işimize gelmedi Dagıtıyoruz.
Bugünkü Akit

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