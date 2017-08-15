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Almanya'dan ABD'ye Kuzey Kore çıkışı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Beyaz Saray’ın Kore Yarımadası’ndaki ani ve öngörülemeyen politikasını sert bir dille eleştirdi.

15 Ağustos 2017 Salı 22:24
Almanya'dan ABD'ye Kuzey Kore çıkışı

Gabriel, Alman medyasına verdiği röportajda, tüm çatışmaların her zaman sert açıklamalarla başladığını ve askeri gücün kullanılmasıyla sonuçlandığını kaydederek, “ABD’nin öngörülemeyen dış politikası tüm dünyayı şok ediyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çevresinde, ABD’nin Kuzey Kore’ye askeri müdahalesine destek veren insanların olduğunu söyleyen Alman bakan, bu konuda savaş çığırtkanlığının değil diplomasinin zamanı geldiğini belirterek, gerilimin tırmanmaya devam etmesi durumunda savaşa yol açacağını anlattı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 22:24
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