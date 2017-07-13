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Almanya'dan '15 Temmuz' uyarısı

Almanya, Türkiye'de bulunan vatandaşlarını 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü nedeniyle uyardı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:09
Almanya'dan '15 Temmuz' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında güncellenen seyahat ve güvenlik uyarısında, ülke genelinde gösteri ve büyük etkinlikler olabileceği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'ye gidecek Alman vatandaşlarının politik gösteriler ve büyük kalabalıklardan uzak durmaları da istenildi.

Seyahat uyarısında, "15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi anısına 15 Temmuz'a kadar ülke genelinde etkinlikler, toplantılar ve kitlesel mitingler planlanmaktadır. Güvenlik durumunun gerginliği göz önüne alındığında, seyahat edeceklere genel olarak kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir" ifadelerine yer verildi.

 Açıklamada, darbe girişimi sonrasında olağanüstü hal ilan edildiği ve halen yürürlükte olduğu bilgisi de eklendi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:09
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