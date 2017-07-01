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Almanya'dan 15 Temmuz açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:27
Almanya'dan 15 Temmuz açıklaması

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 15 Temmuz hakkında açıklamalarda bulundu. Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle sohbet toplantısında bir araya gelen Gabriel, “Türkiye'deki darbe girişimi sonrasında Türk Hükümeti ve Türk halkıyla dayanışmamızı daha güçlü bir şekilde ifade etmeliydik. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum” açıklamasını yaptı.

Darbe girişiminden hemen sonra Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirilmemiş olunmasını hata olarak nitelendiren Gabriel, “Meselenin özünde gayet tabii ki darbe girişimine karşıydık ve seçilmiş hükümetten yanaydık. Ama Türk hükümetinin tepkisi, özel hayatta olur ya özellikle çok severseniz ve hayal kırıklığına uğrarsanız çok daha kızgın olursunuz… Bu ‘daha farklı tavır sergileyebilirdik' dediğim bir konu.”

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:27
  1. almanya
  2. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
  3. 15 temmuz
  • AviniAvini44 dk önce
    Bizde açık yüreklilikle inanmıyoruz siz ? Bay Abe veya bayalman
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