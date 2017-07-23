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Almanya’daki Türkler günlerdir onu arıyordu… Acı haber geldi!

Hamburg kentinde yaşayan 22 yaşındaki Tunahan Keser'in ormanda cesedi bulundu.

23 Temmuz 2017 Pazar 20:04
Almanya’daki Türkler günlerdir onu arıyordu… Acı haber geldi!

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 22 yaşındaki Tunahan Keser'in A7 otobanına yakın bir ormanda cesedi bulundu. 

Morgenpost gazetesinde yer alan habere göre genç boksör Keser’in cesedi bir kamyon şoförü tarafından A7 karayolu üzerindeki Holmmoor yakınlarındaki bir ormanda bulundu. Tunahan Keser’in babası Cemil Keser cesedin oğluna ait olduğunu belirtti. 

Hamburg'da yaşayan genç boksör, 23 Haziran’da Hamburg’da bir ringe çıkacaktı. Ancak bir gece önce antrenörü Khoren G. kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Bunun üzerine maç önce başka bir tarihe ertelendi daha sonra iptal edildi. Aynı gün, Kollau Caddesi’ndeki iş yerinden akşam saatlerinde çıkan Tunahan Keser de hiçbir iz bırakmadan kayboldu. 

Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre, Keser’in en son görüldüğü yer de Kollau Caddesi oldu. Tunahan Keser’in Kollau Caddesi’nde bulunan otomobilinde polisin yaptığı incelemede de bir ize rastlanmadı. Aile, yetenekli boksör Tunahan Keser’in kaçırılmış olabileceğinden şüphelenmişti. Keser'den 23 Haziran'dan beri haber alınamıyordu. 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 20:04
  1. Tunahan Keser
  2. Orman
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