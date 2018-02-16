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Almanya'daki provokatörün kim olduğu anlaşıldı

Başbakan Yıldırım ile Angela Merkel'in basın toplantısı esnasında, toplantıyı yalan fotoğraflarla provoke etmeye çalışan sözde medyacının PKK yanlısı Armanc Agid Nerweyi olduğu anlaşıldı.

16 Şubat 2018 Cuma 08:38
Almanya'daki provokatörün kim olduğu anlaşıldı

Başbakan Binali Yıldırım ile Angela Merkel basın toplantısında araya giren gazeteci görünümlü provokatörün kim olduğu belli oldu. Toplantı esnasında Afrin'den olmayan eski fotoğrafları Afrin'denmiş gibi göstererek kara propaganda yapmaya çalışan sözde gazetecinin Armanc Agid Nerweyi olduğu belirlendi.

BAŞBAKAN YILDIRIM HADDİNİ BİLDİRDİ

Basın toplantısında, YPG yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söyleyerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.

SERT CEVAP

Başbakan Binali Yıldırım, basın toplantısı sırasında kendisine Afrin'de çekildiği iddia edilen ama, birisi Kavkazcenter adlı internet sitesinde 17 Ağustos 2016'da "Ruslar, İran topraklarını kullanarak ağır uçaklarla Halep ve İdlib'i bombardımana tutuyorlar" başlığıyla yayımlanan; diğeri de Almanya'da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Gazetesi'nin 18 Aralık 2015 tarihli Suriye'deki iç savaşı konu eden haberine ait eski fotoğrafları gösteren PKK/YPG yanlısına sert bir şekilde cevap verdi.

İşte o kara propaganda yapmaya kalkan sözde gazetecinin hayatından iki kare:

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:38
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. Angela Merkel
  3. YPG
  4. Afrin

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