Almanya'daki camiye "Afrin" saldırısı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK yandaşları Almanya’da bir camimize daha saldırdı.

Hannover’deki PKK’lılar Stade-Bützfleth DİTİB Ulu Cami’sinin ve yakınındaki gençlik lokalinin camlarını kırmış, bir de tehdit mesajları yazdı.

Camiye sprey boya ile ''Afrin'' ve ''İntikam'' yazıldı.

İLK SALDIRI DEĞİL

Terör örgütü PKK yandaşları geçtiğimiz günlerde de Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami ve Saksonya eyaletinin Leipzig kentindeki DİTİB Eyüp Sultan Camisi'ne saldırı düzenlemişti.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr