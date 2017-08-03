Almanya'da yüksek mahkeme Mason localarının kamuya yararlı olmadığına karar verdi

Federal Alman Yüksek Finans Mahkemesi (Bundesfinanzhof, BFH) mason localarının kamuya yararlı dernek statüsünde olamayacağı yönünde karar verdi. Almanya’nın vergi ve gümrük konularındaki en yetkili mahkemesi olan BFH, kararına gerekçe olarak, bu locaların üye olarak sadece erkekleri kabul etmesinin kadınların dışlanması anlamına geldiğini açıkladı. BFH’nin bu kararıyla mason locaların kamuya dernek statüsündeki derneklerin istifade ettiği vergi avantajlarından yararlanamayacak.

ALMANAY'DA 500 MASON LOCASI VAR

Mahkeme verdiği kararda mason localarının tüzüğünde bulunan ‚ "üyeleri asil, gerçek insanlık, sabır, uzlaşmacılık, fedakarlık, yardım severlik ve kamuya hizmet gibi konularda eğitme“ ilkelerinden bütün kamuoyunun istifade etmesinin ancak kadınların locaya alınması mümkün olacağı ifade edildi. Kararda mason locası hayatının, makul bir gerekçesi olmayacak bir şekilde sadece erkeklere yönelik olduğu ifadesi yer aldı.

Almanya’da 500 mason locası bulunuyor. Bu locaların 15 bin erkek üyesi var. Bunun yanında sadece kadınların ve erkeklerle kadınların birlikte faaliyet gösterdiği localar da bulunuyor. Ancak bu localar mason locaların çoğunluğu tarafından kabul edilmiyor. BFH’nin kararı mason locaları açısından durumu değiştirmiyor. Bu localar zaten bu zamana kadar faaliyetlerini ‚ "kamuya yararlı dernek’’ statüsü olmadan yürütüyorlardı.

KAMUYA YARARLI DERNEK STATÜSÜ

Almanya’da 2016 yılının rakamlarına göre 600 bin dernek bulunuyor. Bu derneklerde 17,5 milyon kişi gönüllü hizmet veriyor. Yaklaşık 100 bin dernek kamuya yararlı dernek statüsünde ticari faaliyetlerde bulunuyor. Bu derneklerin 2007 rakamlarına göre 90 milyar euroluk ciroya sahih. Kamuya yararlı dernekler gelir vergisi, varlık vergisi gibi vergileri ya az ödüyor ya da hiç ödemiyor. Bu statüye sahip olmak derneklere mali açıdan rahat hareket etme imkanı sağlıyor.

Karar