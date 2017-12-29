Almanya'da yılbaşı tacizine karşı önlem! Türkiye'de olsa...

Almanya’nın başkenti Berlin’deki meşhur Brandenburg Kapısı etrafında yapılacak yılbaşı kutlamaları hazırlıklarında kadınlar için ‘güvenli alan’ ayrılıyor. Yüz binlerce kişinin kutlamalara katıldığı bölgede bu bir ilk. Saldırıya uğrayan ya da taciz tehlikesi hisseden kadınlar, Alman Kızılhaçının kontrolündeki ‘güvenli alan’a giderek destek alabilecek.

Karara karşı çıkan çok sayıda kişi, saldırganlar yerine kadınların bir bölgeye hapsedileceğini ve bunun kadınlara yönelik ayrımcılık oluşturduğunu ifade etti.

Ayrıca bölgede büyük çantalar ve alkollü içecekler de güvenlik gerekçesiyle bu sene yasak.

İki sene önce Köln’deki yılbaşı kutlamalarında çok sayıda kadın saldırı uğramıştı. Yüzlerce kadına saldıranların göçmenler olduğu öne sürülmüştü. Bu iddialar, yalnızca 2015’te 1,1 milyon göçmenin gittiği Almanya’daki göçmen karşıtlığını güçlendirmişti.