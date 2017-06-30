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Almanya’da yaşayan yabancıların sayısı 10 milyonu aştı

Almanya’da yaşayan yabancıların sayısının 10 milyonu geçtiği açıklandı.

30 Haziran 2017 Cuma 14:12
Almanya’da yaşayan yabancıların sayısı 10 milyonu aştı

Federal İstatistik Dairesi tarafından yayınlanan istatistik raporunda, 2016 yılında ülkede yaşayan yabancıların oranının yüzde 23 arttığına dikkat çekildi. Yabancılar Kayıt Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise 1967 bu yana en yüksek seviyeye gelindiği kaydedildi. İstatistik raporuna yansıyan rakamlara, çifte vatandaşların sayılarının ilave edilmediği belirtildi. 2014-2016 yılları arasında yüzde 23 oranında bir artışın olduğu ve ülkedeki yabancı sayısının 10 milyon 33 bin olduğu belirtildi.

Batı Almanya tarafında Türkler 15.6 oranı ile ilk sırayı alırken, eski Doğu Almanya’da Suriye, Polonya ve Rusya ilk sıralarda yer alıyor. En çok yabancının yaşadığı 400 yerleşim yerinin 184 bölgesinde Türkler ilk sırada yer alıyor. Almanya’daki 10 milyon 33 bin yabancıdan Avrupa Birliği vatandaşı olmayanların sayısı 5 milyon 759 bin olurken, AB ülkesi olanlarından Almanya’da yaşayanların sayısın 4 milyon 179 olduğu açıklandı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:12
  1. Suriye
  2. Avrupa
  3. Almanya
  4. Rusya
  5. Avrupa Birliği
  6. Polonya
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