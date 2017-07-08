Almanya'da yağma başladı!

Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Zirvesi’ne polis ve göstericiler arasındaki çatışmalar damga vurdu. Olaylarda 196 polis yaralandı, 83 gösterici gözaltına alındı, 19 kişi de tutuklandı.

YAĞMALAMA BAŞLADI

Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Zirvesi'ni protesto eden göstericiler, sokakları savaş alanına çevirdi.

POLİS ENGEL OLAMADI

Araçları yakıp çevredeki iş yerlerinin çerçevelerini indiren eylemcilere müdahale eden polis ekipleri yetersiz kaldı.

YAĞMA BAŞLADI

Ordunun da sokağa indiği ülkede, eylemciler kurulan barikatların arkasında rahat bir şekilde hareket ederek dükkanları yağmalamaya başladı.

ALMAN PANZERİ GÖSTERİCİYİ BÖYLE EZDİ (!)

Gezi isyanı sırasında sosyal medyada yayılan 'panzer göstericiyi böyle ezdi' yalanı, şimdi Almanya'da yaşanan olaylar nedeniyle 'endişelenen' sosyal medya kullanıcıları tarafından misilleme olarak paylaşılmaya başlandı.

Gezi isyanı sırasında provokasyon amaçlı, bir pervane kazasının fotoğrafı, Gezi'de meydana gelmiş gibi sosyal medyada yayılmıştı. Şimdi Almanya birbirine girdi. Hamburg'ta yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcıları Gezi isyanına destek çıkan Almanya'ya misilleme olarak aynı fotoğrafı paylaşıyor. Fotoğrafa 'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi' notu düşülüyor.