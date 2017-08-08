Almanya‘da vekaletle kurban kesim programı tanıtım toplantıları

KÖLN DİTİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu‘nun konuşmacı olarak katıldığı tanıtım toplantılarına, DİTİB eyalet birlikleri, kadın, gençlik birlikleri ve dernek yöneticileri ile din görevlileri iştirak etti.

Almanya geneli DİTİB derneklerinin desteğiyle yapılan hizmetlere değinen Genel Başkan Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu, DİTİB olarak bir çok hizmeti organize ettiklerini, kurban kampanyasın da fahri ve gönüllü olarak yapıldığını söyledi. Aşıkoğlu, "Bu kampanya ile dünyanın bir çok ülkesinde yoksullara ulaşıyor" dedi.

İslam medeniyetinin vakıf medeniyeti olduğunu ifade eden DİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Dün huzuru, barışımızı temin eden vakıflar, günümüz dünyasında vakıflar bizim varolmamızın ümidi, varolmamızı besleyen, ışık tutan araç olan kurumlar olarak ortaya çıkmaya başladı.Bu yüzden medeniyetimizin kurduğu vakıfları bugün daha özel bir ortamda görüyoruz. Cami ve medrese bu medeniyet üzerine kurulmuştur. DİTİB’in hizmetlerini bu duruma getiren insanlara bir minnet borcumuz var. Rabbim, hayatta olanlarına sağlık, afiyet ve bereketli bir ömürler versin. Ahirete irtihal edenlere de Rabbim özel rahmetiyle muamele eylesin” diye konuştu.

Kurban keserken Allah’ın rızasının gözetilmesi ve bunun bir ibadet olarak telakki edilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, "Bununla Rabbine yaklaşacağını, ne eti ne kanı ne de derisi, hiç biri Allah’a ulaşmayacak, bunu bilmek gerekir. Ulaşacak olan, sadece bizim iyi niyetimiz, samimiyetimiz ve dürüstlüğümüz. Türkiye Diyanet Vakfıyla birlikte yürüttüğü hizmetlerle dünyanın mahrum ve mağdur coğrafyalarına umut olduğunu" ifadelerini kullandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Kurbanlarımız kardeşlik için" sloganı ile vekaletle kurban kesim programı düzenlendiğini belirtilen TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Diyanet Vakfı’nın 1993 yılından beri Vekaletle Kurban Kesim organizasyonu düzenlendiği ifade etti. Çetin, Dünyanın 135 ülkesinin 530 bölgesinde görevli ve gönüllülerin nezaretinde kesim ve dağıtımlar yapılacağını söyledi. Kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kestirmek isteyen kardeşlerimiz, kurban bağışlarını banka yoluyla yapabilecekleri ve http://kurban.diyanetvakfi.org.tr web sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceklerini kaydetti.

Programda ayrıca Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kur’an Kursu’nda eğitimini tamamlayarak hafızlık sınavı geçen Mustafa Aydın’a DİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından hafızlık belgesi verildi.