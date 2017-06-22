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Almanya'da Türklere ve Araplara ayrımcılık

Almanya'da özellikle Türkler ve Arapların ev kiralama konusunda ayrımcılığa uğradığı ortaya çıktı.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:43
Almanya'da Türklere ve Araplara ayrımcılık

Almanya'da özellikle Türkler ve Arapların ev kiralama konusunda ayrımcılığa uğradığı ortaya çıktı. Spiegel dergisi ve Bayerische Rundfunk tarafından yapılan araştırma, ülkede ev kiralamak isteyen yabancıların ayrımcılığa uğradığını ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, ev kiralamak için yapılan başvuruda Alman ismi kullanıldığında dönüş yapılırken Türk, Arap, Polonyalı ve İtalyan isimleri kullanıldığında herhangi bir dönüş olmuyor ya da red cevabı veriliyor.

Yapılan araştırmada 10 farklı kentte verilen 6 bin 570 kiralık ev ilanına Alman, Türk, Arap, Polonyalı ve İtalyan isimleriyle yaklaşık 20 bin müracaatta bulunuldu.

Bu müracaatlardan 8 binine verilen cevaplara göre, en fazla ayrımcılığın Münih ve Frankfurt kentlerinde olduğu tespit edildi. Araştırma, Türk ve Arap ismiyle başvuru yapan erkeklerin daha fazla ayrımcılığa uğradıklarını gösterdi.

Araştırmaya göre, ev kiralamada ayrımcılık, en çok milliyet ve cinsiyete göre yapılıyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:43
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