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Almanya’da Türklere bayramı zehir eden polisler hakkında soruşturma

Almanya’nın Duisburg kentinde Ramazan Bayramı günü sıradan bir trafik kontrolünü büyük bir polisiye operasyona çeviren ve iki Türk vatandaşına karşı aşırı güç kullanan polisler hakkında Duisburg Savcılığı soruşturma başlattı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:11
Almanya’da Türklere bayramı zehir eden polisler hakkında soruşturma

Duisburg Savcılığından olayla ilgili yapılan açıklamada, polislerin sıradan bir trafik kontrolünü büyüttüğü belirtilerek, aracını yanlış park eden 49 yaşındaki Türk vatandaşını 3 polisin zorla yere yatırırken aşırı şiddet kullandığı, dördüncü polisin de yerdeki çaresiz Türk vatandaşına tekme attığı kaydedildi. Tekme darbeleriyle bayılan Türk vatandaşının hastaneye kaldırıldığı ve daha sonra taburcu olduğu belirtilirken, olayı görüntüleyen bir Türk vatandaşının da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi. Savcılık, iki Türk vatandaşına karşı aşırı güç kullanan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Polis yetkilileri ise yanlış park eden kişinin evraklarını göstermediğini ve polise direndiğini iddia ederken, olayı haberleştiren WDR televizyonu olayın görüntülerinin polisin suçlu olduğunu göstermeye ve ceza almaya yetecek nitelikte olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:11
  1. Almanya
  2. Ramazan Bayramı
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