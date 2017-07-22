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Almanya'da Türkler seçime katılsın diye...

Almanya'da Türklerin seçime katılımını arttırmak için Hacivat Karagözlü kampanya başlatıldı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:24
Almanya'da Türkler seçime katılsın diye...

Eylül ayında gerçekleştirilecek Federal Parlamento seçimlerinde Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının da oy kullanmalarını teşvik etmek amacıyla Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB), bir kampanya başlattı. Kampanyada Hacivat ve Karagöz figürleri kullanıldı.

''Hacivat ile Karagöz yine yollarda'' adı altında yürütülen kampanya kapsamında, sokağa çıkan TBB’liler, sokakta karşılaştıkları vatandaşlara üzerinde Hacivat Karagöz figürlerinin bulunduğu kartpostallar dağıtarak, seçimlerde oy kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattılar.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:24
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