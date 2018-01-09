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Almanya'da Türk esnaftan sel nöbeti

Almanya'da aşırı yağışlar nedeniyle Ren  Nehri'nin su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması üzerine; nehrin kıyısında iş yeri olan Türk esnaf, sel nöbeti tutmaya başladı.

09 Ocak 2018 Salı 14:10
Almanya'da Türk esnaftan sel nöbeti

Ren Nehri'nin su seviyesinin 8 metre 78 santimetreye ulaşması, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln, Düsseldorf ve Bonn başta olmak üzere nehre kıyısı bulunan kentlerde yaşayanları tehdit ediyor.

Köln'de Ren Nehri kıyısındaki Löwenbrau adlı otel ve restoranın sahibi Türk iş adamı Fazıl Bay, 1993 ve 1995'te iş yerlerini iki kez su bastığını, yine bir baskın olması endişesiyle tüm esnafın nehir kıyısında sel nöbeti tuttuğunu söyledi.

İş yerinin nehir kenarında, dolayısıyla kritik bir noktada olduğunu ifade eden Bay, "Nehir, 9,98 metre sınırını aşınca iş yerlerimizi su basıyor. 1993'te su basmıştı ve suyun yüksekliği 10 metre 61 santimetreye çıkmıştı. Bir de 13 ay sonra, yani 1995 yılının ilk ayında bastı, 10 metre 69 santimetreye yükselmişti. Ondan sonra da birkaç kez tehlike geçirdik ama su basmadı. Şu anda  su seviyesi kritik bir noktada, basıp basmayacağını bilmiyoruz ancak hazırlıklı şekilde bekliyoruz" dedi.

"Zararı devlet ya da sigorta şirketleri karşılamıyor"

Bay, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda nehrin yükselmesiyle iki kez su baskınına maruz kaldık ve oluşan zarar ne devlet ne de sigorta şirketleri tarafından karşılandı. Öğrendik ki, bu tür doğal afetlerde kimse bize destek olmuyor. Kendi imkanlarımızla işin içinden çıkmaya çalışıyoruz."

Suyun saat başı 2 santimetre yükselmesi nedeniyle endişeli günler geçirdiklerini söyleyen Bay, bir süre yağış olmaması ve nehrin su seviyesinin düşmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Su seviyesinin düşmesi bekleniyor

Bu arada Alman Meteoroloji Dairesinden edinilen bilgiye göre, su  seviyesindeki yükseliş dün gece itibarıyla  durdu.

Meteoroloji yetkilileri, gelecek günlerde beklenmedik oranda yağış  görülmezse su seviyesinin gözle görülür şekilde düşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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