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Almanya'da terör örgütü yandaşlarına polis müdahale etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteri bahanesiyle toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalede bulundu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:00
Almanya'da terör örgütü yandaşlarına polis müdahale etti

Büyükelçilik önündeki meydanda yaklaşık 300 terör örgütü yandaşı PYD/PKK paçavraları taşıdı ve slogan attı. Bu sırada karşıt gösteri yapmak isteyen bir grup Türk, kendilerine ayrılan bölüme polis eşliğinde gitti.

POLİS ARAYA GİRDİ

Bu sırada PYD/PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırma girişiminde bulundu. Ancak polis, köpekleri de kullanarak müdahale etti ve iki grubun arasına girerek olayların büyümesini engelledi.

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Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Türk vatandaşları bayrak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini taşıdı. Gösteriler sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinin bulunduğu Tiergarten Caddesi 2 saat trafiğe kapatıldı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 10:00
  1. Almanya
  2. Berlin
  3. Türkiye Büyükelçiliği
  4. terör örgütü
  5. Zeytin Dalı Harekatı
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