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Almanya’da terör örgütü yandaşları Türk yolculara saldırdı

Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda, izinsiz gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı.

23 Ocak 2018 Salı 08:10
Almanya’da terör örgütü yandaşları Türk yolculara saldırdı

Bazı Alman gazetelerin internet sayfalarındaki görüntülerde, Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda terör örgütü yandaşlarının yaptığı gösteride pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopalarla buradaki Türk yolculara saldırdığı yer aldı.

Hannover polisinden yapılan açıklamada, havalimanında çıkan olayda tarafları ayırmak için polisin biber gazı kullandığı belirtildi.

Bir Türk hava yolu şirketine karşı yapılan havalimanındaki gösterinin polisten izin alınmadan düzenlendiği ifade edilen açıklamada, olayda 2 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, olaya ilişkin yaralama ve mala zarar vermekten bazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberinde, havalimanının “Terminal B” bölümünde yaklaşık 180 kişinin kavgaya karıştığı ifade edilerek olaydan dolayı İstanbul’a gidecek bir uçağın kalkışının yarım saatten fazla geciktiği aktarıldı.

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları dün gece de Almanya'da 2 camiye saldırılarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 08:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Önce Vatan Önce Vatan 24 dk önce
    .....SOYLARI TÜRKİYEYE GELİNCE HEBİMİZ KARDEŞİZ TÜRKÜSÜNÜ SÖYLÜYORSUNUZ . ERKEK SENİZ GELİN BURDA pkk Şovu YAPIN DİYECEĞİM AMA ERKEK OLDUĞUNU SÖYLEYENLERİNİZ ETEKLİ ÇIKTIĞI İÇİN DÖNME DESEM ONLARA HAKARET OLUR.KÖPEK BİLE YEMEK YEDİĞİ KABA .....Z
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