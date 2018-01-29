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Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

PKK yandaşları Berlin'de hükümet ve bakanlık sözcülerinin düzenlediği basın toplantısını bastı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:21
Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Terör örgütü PKK yandaşları, Almanya'nın başkenti  Berlin'de federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert ile bakanlık sözcülerinin düzenlediği ortak basın toplantısını basarak propaganda  yaptı. 

Basın toplantısı başlarken ellerinde, "Savaş burada başlıyor" ve  "Silah ihracatını durdurun" yazılı siyah pankartlarla ve terör örgütü YPG'yi temsil eden bez parçası ile yerli ve yabancı gazetecilerin bulunduğu salona giren 5 kişi, terör örgütü lehine sloganlar atarak Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın sona erdirilmesini istedi. 

Basın toplantısını yöneten gazetecinin, "Sizlerden salonu terk  etmenizi istiyorum" yönündeki uyarısı ve güvenlik görevlileri ile polise haber  verildiğini söylemesi üzerine söz konusu kişiler salonu terk etti.

Olaydan sonra sürdürülen basın toplantısında federal hükümet sözcüsü  Steffen Seibert, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü harekata ilişkin bir soru  üzerine, Alman hükümetinin bu konudaki tutumunu sıkça dile getirdiğini belirtti.  Seibert, Türkiye'ye gelecekte yapılacak olası silah satışları konusunda yeni  kurulacak koalisyon hükümetinin karar vereceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr da Alman hükümetinin Türkiye'nin harekatından önce haberdar edilip edilmediği ve kaç Alman vatandaşının Suriye'de terör örgütü yandaşlarıyla birlikte Türk askerlerine karşı  çarpıştığının bilinip bilinmediği sorusuna, bu konularda bilgisi olmadığını yanıtını verdi.

Öte yandan basın toplantısını basan terör örgütü yandaşlarının polis  gelmeden önce rahat bir şekilde salonu terk etmeleri dikkati çekti.

Kapıda güvenlik görevlilerin olmasına karşın bu kişilerin basın  toplantısının yapıldığı salona nasıl girdikleri konusunda bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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