Almanya'da terör örgütü PKK'lıları çıldırtan Türk!
Almanya'da bir Türk, TSK'nın terör örgütleriyle mücadelesini istemeyen ve protesto gösterisi yapan terör örgütü YPG yandaşlarına Ölürüm Türkiyem parçasını dinletti.27 Ocak 2018 Cumartesi 08:26
Almanya sokaklarında Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerini vurmasını protesto etmek için toplananlar sert kayaya çarptı. Almanya’da yaşayan bir Türk, PKK destekçilerine Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti.
Alman polisi ve YPG destekçilerinin tepkisine kulak asmayan Türk, ardından Mehter Marşı açtı. Almanya sokaklarını Mehter Marşı’yla inleten Türk vatandaşa tepki gösteren PKK’lıları da Alman polisler durdurdu.